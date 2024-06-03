Жители ХМАО в мае сдали в экопункты почти 40 тонн вторсырья

В трех экоцентрах «Югра собирает» в мае приняли 39 тонн 59 кг вторичного сырья. Об этом в своем телеграм-канале сообщает АО «Югра-Экология».

Больше всего сырья сдали жители Сургута - 14 тонн 96 кг. Из них макулатура - 6 т 897 кг, пластик - 940 кг, стекло – 3 т 365 кг, батарейки – 958 кг, «Добрые крышечки» – 1 т 874 кг, алюминиевые банки – 62 кг.

На втором месте по объему оказался Нижневартовск. Жители города собрали 13 тонн 571 кг вторичного сырья. Замыкает тройку лидеров Ханты-Мансийск с показателем 11 тонн 392 кг.

Ранее сообщалось, что в населенных пунктах ХМАО появятся уличные диваны, изготовленные из вторсырья. В создании объектов участвовали жители округа, которые сдавали пластиковые отходы в экоцентры «Югра Собирает».