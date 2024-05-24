Число разводов в ХМАО на 30% превышает количество браков

В ХМАО за период с января по март 2024 года развелись 2 482 пары, поженились - 1 870. Число разводов на 32% превысило количество свадеб, пишет «Вестник Сургутского района» со ссылкой на Тюменьстат.

«В январе-марте 2024 г. в области официально зарегистрировали отношения 1870 пар, развелись – 2482 (в январе-марте 2023 г. – 2228 и 2225 соответственно)», - сказано в сообщении ведомства.

На 100 браков в Югре сейчас приходится 133 развода. В прошлом году ситуация была другая - югорчане чаще женились, чем разводились.