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Жилищные программы Югры принесли застройщикам 24,6 млрд бюджетных рублей за полтора года

За полтора года Югра направила на жилищные субсидии 24,6 млрд рублей

Жилищные программы Югры принесли застройщикам 24,6 млрд бюджетных рублей за полтора года
Фото администрации Сургутского района

Около 75% бюджетных средств, выделенных в Югре на жилищные программы, направили на покупку квартир в новостройках. За 2025 год и восемь месяцев 2026-го застройщики получили 24,6 млрд рублей, сообщает Стройкомплекс Югры. Результаты жилищных программ рассмотрели на заседании Комитета по проектному управлению под руководством губернатора Руслана Кухарука.

За анализируемый период семьи с господдержкой приобрели 410,6 тыс. квадратных метров жилья общей стоимостью 40,3 млрд рублей. Окружной бюджет предоставил 32,5 млрд, еще 7,8 млрд рублей составили собственные средства покупателей.

На первичном рынке приобрели 280,1 тыс. квадратных метров. Основной объем пришелся на расселение аварийного фонда: для новоселов выкупили 177,5 тыс. «квадратов» на 21,4 млрд рублей. Еще 15,8 тыс. квадратных метров приобрели для детей-сирот и специализированного жилфонда, а 86,8 тыс. — с помощью региональных субсидий. На компенсацию ипотечных кредитов округ направил 748 млн рублей.

На вторичном рынке семьи купили 119,4 тыс. квадратных метров. Власти отмечают, что приобретение новостроек позволяет направлять бюджетные деньги на дальнейшее строительство и обновление городов.

Югра уже закрепила приоритет первичного рынка для многодетных семей в арктической зоне и представителей коренных народов Севера. Исключение действует в небольших населенных пунктах, где за предыдущий год ввели менее тысячи квадратных метров жилья.

Ранее siapress.ru писал о том, что Югра начала развивать арктические территории с помощью льготной ипотеки и комплексной застройки. Для покупателей жилья в Березовском и Белоярском районах действует арктическая ипотека под 2%.


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Сегодня в 15:03, просмотров: 129, комментариев: 0
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