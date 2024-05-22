В Советском водителя предприятия заподозрили в краже 4 тонн топлива

В Советского районе ХМАО у лесопромышленной организации похитили свыше 4 тонн дизельного топлива. В совершении преступления подозревается 42-летний водитель предприятия, сообщает пресс-служба ОМВД по Советскому району.

«Сотрудники полиции установили, что 42-летний работник предприятия должен был перегнать грузовик с нефтепродуктами из поселка Зеленоборск в Советский. Подъезжая к городу, подозреваемый созвонился со знакомым и в целях материального обогащения предложил ему приобрести ГСМ», - рассказали в полиции.

Приятель водителя согласился, пообещав заплатить позже. После этого мужчины слили в несколько кубовиков более 4 тонн топлива. Сумма материального ущерба составила 211 тысяч рублей.

Полицейские изъяли похищенное. В отношении водителя возбудили уголовное дело.