В Югорске произошла авария с юным пешеходом

Накануне, 15 мая, на улице Декабристов в Югорске 12-летняя девочка выбежала на проезжую часть и угодила под колеса машины. В результате ДТП юный пешеход получил травмы, рассказали в Госавтоинспекции Югры.

«Около 19:28 на улице Декабристов в городе Югорск, 51-летний водитель «Toyota», по предварительным данным, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который выбежал на проезжую часть дороги вблизи пешеходного перехода», — говорится в сообщении.

За прошедшие сутки на дорогах Югры зарегистрировали два ДТП, в которых двое человек получили травмы, в том числе ребенок.