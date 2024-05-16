16 общественных пространств появятся в Югре в 2025 году

В ХМАО в 2025 году появятся 16 общественных пространств. Это те проекты, которые получили наибольшую поддержку югорчан и стали победителями Всероссийского голосования, сообщает телеграм-канал губернатора Натальи Комаровой.

«В этом году на Всероссийском голосовании проекты муниципальных образований Югры поддержали 139 630 человек. Среди победителей – 16 общественных территорий в Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Пыть-Яхе, Радужном, Сургуте, Урае, Ханты-Мансийске, Югорске, Белоярском, Излучинске, Советском, Лянторе. Их реализуют в 2025 году», - говорится в сообщении.

В Сургуте в экопарке «За Саймой» обустроят дорожно-тропиночную сеть, в Нефтеюганске - общественную территорию в 8А микрорайоне. А в Мегионе создадут набережную зону на берегу реки Мега. Подробнее о каждом проекте можно узнать здесь.