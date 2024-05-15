В ХМАО с начала мая произошло 4 ДТП с лосями

В Югре с начала мая произошло 4 ДТП с участием лосей. В округе началась миграция диких животных - они перебегают проезжую часть, создавая аварийные ситуации. Водителям следует проявлять особую внимательность, особенно в темное время суток, предупреждают в региональном ГИБДД.

«В Нефтеюганском районе в результате неприятной встречи с диким животным пострадал 67-летний водитель «ВАЗ», в остальных случаях происшествия, к счастью, обошлись без пострадавших, но автовладельцам причинен значительный материальный ущерб», - рассказали в ведомстве.

Там добавили, что аварии с участием диких животных - нередкое явление. Для животных они, как правило, смертельны, а ДТП с крупными копытными могут иметь серьезные последствия как для транспорта, так и для водителей и пассажиров.

Чаще всего диких животных на дороге можно встретить ночью. В темное время суток интенсивность движения на загородных трассах уменьшается в разы и животные, не пугаясь звука автомобилей, могут выйти на проезжую часть.

«Ночью животных выдают глаза, которые отражают свет фар. Чем раньше вы его заметите, тем больше у вас шансов благополучно с ним разминуться. Таким образом, вы сможете свести к минимуму негативные последствия», - подчеркнули в ГИБДД.

При появлении животного на дороге или рядом с ней следует немедленно остановиться и включить аварийную световую сигнализацию для привлечения внимания других водителей.