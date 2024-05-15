У югорчанина украли свыше 2 млн рублей после ужина в вагоне-ресторане

У 47-летнего жителя ХМАО в поезде украли банковскую карту и сняли с нее 2,1 млн рублей. По подозрению в совершении преступления задержали сотрудника вагона-ресторана, сообщили в пресс-службе УТ МВД России по УрФО.

Югорчанин ехал в поезде №128 сообщением «Екатеринбург – Приобье». Мужчина привлек внимание сотрудника вагона-ресторана тем, что не жалел денег на еду и угощал спиртным соседей.

«Работник незаметно завладел банковской картой гостя ресторана, а когда поезд остановился на станции Нижний Тагил, обналичил в одном из банкоматов вокзала 1,8 млн рублей. На станции в Челябинске он снял еще 300 тыс. рублей. Похищенную карту после этого выкинул»,– рассказали в пресс-службе.

На следующее утро югорчанин обнаружил пропажу карты, увидел уведомления о списании денег и обратился с заявлением в Линейный отдел МВД России на станции Екатеринбург-Пассажирский. Спустя сутки оперативники задержали 40-летнего ранее не судимого мужчину.

Сотрудник вагона-ресторана признался в содеянном и вернул похищенные деньги. Против него возбудили уголовное дело о краже. Мужчине грозит до 10 лет колонии.