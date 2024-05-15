Мост через Обь в Сургутском районе будут перекрывать ночами

В Сургутском районе в июне ограничат движение по мосту через Обь на дороге Нефтеюганск – Сургут. Об этом сообщает телеграм-канал администрации муниципалитета.

«С 17 по 26 июня на мосту через реку Обь им. В.Ф. Солохина, расположенного на автомобильной дороге Нефтеюганск – Сургут, будут проводиться работы по обследованию моста», - говорится в сообщении.

Ежесуточно с 1:00 до 4:00 движение автотранспорта по мосту будет полностью перекрываться.

Югорчан просят учесть эту информацию при планировании поездок.