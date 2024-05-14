В Югре ограничат проведение массовых мероприятий в День России

Массовые мероприятия, приуроченные к Дню России, пройдут в ХМАО с ограничениями. Участвовать в них одновременно смогут не более 50 человек, сообщили изданию NEFT в пресс-службах администраций Сургута и Ханты-Мансийска.

Усиленные меры безопасности действуют до 14 июня по всему региону, уточнили представители мэрий. Решение продлить ограничения приняли на заседании Антитеррористической комиссии в конце апреля.

В Пыть-Яхе ограничения будут также действовать во время праздника Курбан-байрам 15-16 июня. Власти планируют усилить охрану объектов, где пройдут праздничные мероприятия. Проводить митинги и шествия и запускать салюты запретят.