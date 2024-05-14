Сургут и Югра масштабно отпраздновали День Победы

Сургут и Югра вместе со всей Россией отметили День Победы. Только в нашем городе прошло около 60 мероприятий, посвященных одному из главных праздников в году – концерты, парады под окнами ветеранов, торжественные построения, «Бессмертный полк» на земле и в небе, а также многое другое.

Традиционно одним из центральных событий праздника стал памятно-мемориальный митинг с возложением цветов у Мемориала Славы. Подвиг не вернувшихся с фронта сургутян почтили представители администрации и думы города, военно-патриотических, общественных и национальных объединений Сургута.

«9 мая – самый важный и трогательный день для всех жителей нашей страны. И для всего мира. Благодаря воинам, труженикам тыла мы уверенно идем в общее светлое будущее, – обратилась к участникам мероприятия временно исполняющая обязанности главы города Людмила Батракова. – В этот день хочется низко поклониться ветеранам и сказать спасибо. Сегодня российские военнослужащие защищают интересы наших жителей. Мы верим в них и ждем с победой домой. С праздником!»

«Сегодняшний день – великий жест самоотверженности и любви к Родине, – сказал председатель думы Сургута Максим Слепов. – Из числа ушедших на фронт земляков вернулась почти половина – 1240 сургутян. Нашу страну победить невозможно, так как за нее сражаются люди, которые искренне любят Россию, они обладают невероятной силой духа и воли. Мы доказали всему миру, что правда на нашей стороне и победа будет за нами. С Днем Великой Победы!»

К участникам мемориального мероприятия обратились представители главных религиозных конфессий. «Нет больше той любви, если кто душу свою положит за ближних своих, – отметил благочинный Сургутского благочиния, протоиерей Антоний Исаков. – Действительно, на полях сражений во всей полноте проявились величайшие добродетели. Мужество, справедливость, самоотверженность и даже милость к врагам. Вечная память нашим отцам, дедам, прадедам, воинам Великой Отечественной войны. Вечная память и вечный покой не дожившим до этого дня».

«Сегодняшняя мирная и благополучная жизнь досталась нам великой ценой, – добавил председатель регионального духовного управления мусульман Югры, заместитель верховного муфтия России Тагир Хазрат Саматов. – Всевышний говорит: «Держитесь за веру Всевышнего Бога и не разъединяйтесь. Повинуйтесь Всевышнему Богу и будет мир и благополучие». Поэтому сегодняшнее наше единение должно быть таким же, как и в те далекие времена».

Немногим позже на сургутский Мемориал Славы приехало руководство региона – губернатор Наталья Комарова и председатель думы Югры Борис Хохряков. Они так же возложили цветы к Вечному огню, и затем посетили несколько мероприятий. Среди них – викторина «День Победы в Югре», которая состоялась в историческом парке «Россия – моя история. Югра».

«С Днем Победы! Мы, взрослые люди, очень хотим для вас, молодых, быть такими же полезными с точки зрения восприятия этих событий, что в свое время для нас сделали наши родители, дедушки и бабушки, – обратилась к участникам викторины Наталья Комарова. – Как передать вам память о тех событиях так, чтобы вы воспринимали эту победу и те потери как свои? Мы должны сделать все, чтобы передача памяти состоялась. Ведь сейчас это самое важное. Этим мы и руководствовались, когда принимали решение о том, чтобы 2024-й год назвать «Годом народного сплочения».

Как рассказал директор исторического парка «Россия – моя история. Югра» Виталий Малыхин, викторина посвящена Великой Отечественной войне через призму Ханты-Мансийского автономного округа. Из нашего региона на фронт ушли около 20 тысяч человек, из них вернулась домой половина. Но оставшиеся своим упорным трудом помогали и стране, и фронту. «Сложные вопросы не готовили намеренно, потому что наша главная задача, чтобы люди ощутили причастность к событиям тех лет», – подчеркнул Виталий Малыхин.

Весь день посетители исторического парка принимали участие как в викторине, так и в сопутствующих активностях – тематических экскурсиях и мастер-классах. Работала традиционная полевая кухня, дающая возможность попробовать солдатскую кашу с чаем. А актеры Сургутского музыкально-драматического театра показали постановку «Письма стольких разлук», посвященную переписке фронтовиков со своими семьями.

Одним из самых заметных во всех смыслах мероприятий прошедшего Дня Победы в Сургуте стал «Бессмертный полк». В отсутствие централизованного шествия эта акция «распределилась» по городу – жители вывешивали портреты своих родных, прошедших или погибших на Великой Отечественной войне, в окнах домов, учреждениях культуры, интернет-площадках, на автомобилях и даже самолетах. Для этого в очередной раз в Сургуте пролетел «Бессмертный полк в небе» в исполнении пилотажной группы «Барсы».

В течение нескольких дней до 9 мая на аэродроме «Боровая» кипела кропотливая работа – сургутяне приклеивали портреты своих погибших родственников на самолеты, которые в День Победы дважды пролетели над городом. «В этом году у нас собрано чуть меньше 10 тысяч портретов на все наши борта, – рассказал командир пилотажной группы Иван Барсов. – Полетим мы в этом году семью бортами. Это будет четыре Як-52, на которых мы обычно выступаем. Один Як-54, который будет ходить вместе с группой. И также у нас появится новый борт, это Су-31, на котором полечу я. Это тот борт, на котором мы выиграли чемпионат Европы несколько лет назад. Фотографии все поместятся, конечно... Специально для этого и добавляем новые самолеты, чтобы абсолютно каждый герой попал на борт. Мы испытываем гордость, потому что для нас такая честь, что нам отсылают фотографии своих героев, югорчане, жители других городов. Ежегодно будем выполнять полеты, пока можем».

«Барсы» с портретами фронтовиков пролетели над Сургутом в 11.30 и 14.30. «Бессмертный полк» проходит в разных форматах. «Бессмертный полк в небе» — одна из важных форм проведения этой акции. Это увековечивание имени, памяти и подвига и наших современников, и наших дедов и прадедов, которые эту Великую победу для нас ковали», - подчеркнула заместитель главы Сургута Анна Томазова.

Параллельно с воздушным «Бессмертным полком» разворачивалась акция на земле – автопробег, который стартовал от Ледового дворца. Там собрались разные виды автотранспорта – от ретро-автомобилей до современных машин и мотоциклов. Участники украсили свою технику портретами героев войны, красными знаменами Победы, российскими триколорами и прочей патриотической атрибутикой. Всего в рамках мероприятия по улицам города проехали около ста автомобилей и байков.

«Автопробег – один из форматов «Бессмертного полка». Пробег традиционный, практически каждый год мы его проводим, – рассказал заместитель директора департамента культуры и молодежной политики Евгений Лаптев. – У нас заявились два сообщества: мотосообщество и сообщество автомобилистов. В связи с ограничительными мерами в этом году ограничено количество участников и более жесткие требования к безопасности. Мы делаем по факту два автопробега, с небольшим временным интервалом между ними».

«Кто не помнит своей истории, имеет все шансы ее повторить. Мы гордимся ветеранами. У меня оба деда воевали, один не вернулся. Про мою бабушку написана книга, она была зверски замучена фашистами. Конечно, мне есть что рассказать, конечно, я этим горожусь, – прокомментировал президент сургутского мотосообщества Сослан Атаров. – Практически каждый из присутствующих потерял близких на войне. Эта победа действительно дорогая, действительно народная. Забывать ее мы просто не имеем никакого морального права».

К сожалению, с каждым годом становится все меньше живых свидетелей и участников Великой Отечественной войны – тем важнее их поддерживать и чествовать. Для этого в Сургуте, в частности, прошли торжественные парады у домов ветеранов. Эта традиция зародилась более пяти лет назад, и с тех пор неукоснительно соблюдается. В этом году участники парадов не только поздравляли ветеранов, но и пели для них известные военные песни. «Всего в Сургуте проживает 203 человека, чья биография, личная судьба так или иначе связана с Великой Отечественной войной. Это ветераны, труженики тыла, несовершеннолетние узники концлагерей и непосредственные участники боевых действий», – отметил Антон Акулов.

В преддверии Дня Победы парады прошли под окнами трех участников боевых действий. Первый парад состоялся у дома ветерана Ханы Мордуховны Дворкиной. С сентября 1941 года по февраль 1942 года она участвовала в обороне Ленинграда, затем была эвакуирована в Новосибирск, где трудилась в тылу. В дальнейшем серьезную часть своей жизни Хана Мордуховна посвятила Сургуту – в нашем городе она живет 35 лет, с 1989 года.

Еще один парад состоялся у дома Николая Николаевича Маевского, который еще в подростковом возрасте воевал в составе партизанского отряда. Третье мероприятие прошло под окнами Виталия Андреевича Шолободы. В годы Великой Отечественной войны он жил на оккупированной территории в Сумской области. Пока отец воевал, он помогал матери держать хозяйство. Переехав в Сургут, трудился электриком на ГРЭС-1, а затем – водителем в Сургутнефтегазе.

«Сегодня Сургут поздравляет наших ветеранов, людей великого поколения, достойных подражания. Они все для нас служат примером того, как нужно отстаивать Отечество. Они столько лет вселяют нам уверенность, оптимизм в будущее. И я надеюсь, что еще не одно 9 мая Сургут соберется возле окон наших ветеранов», – подчеркнул военный комиссар Сургута и Сургутского района Андрей Калядин.

При поддержке Администрации Сургута