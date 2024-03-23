В связи с терактом в Подмосковье губернатор ХМАО отменила все развлекательные мероприятия в регионе

Югра скорбит со всей страной: в связи с терактом в Подмосковье отменены все развлекательные мероприятия в ХМАО. Об этом сообщила губернатор Наталья Комарова, которая провела оперативное заседание антитеррористической комиссии региона с участием всех правоохранительных органов, членов правительства автономного округа, глав муниципальных образований.

«В Красногорске Московской области совершено преступление. Есть погибшие, раненые. В связи с высокой угрозой приняли решения, направленные на обеспечение безопасности граждан. Мобилизация всех сил и средств. Призываю быть бдительными», – заключила губернатор Югры.

Среди других решений, принятых по результатам заседания, — усиление мер антитеррористической защищенности всех объектов округа, организация проверок антитеррористической защищенности и готовности личного состава; приведение в режим повышенной готовности системы здравоохранения и экстренных служб.

Кроме того, студенты вузов и ссузов 23 и 24 марта будут учиться в дистанционном формате, на территории образовательных учреждений отменены все мероприятия.

Зимние Игры Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт» и другие спортивные соревнования, входящие в единый календарный план, будут проводиться без участия болельщиков. Также отменена церемония открытия международного фестиваля кинодебютов «Дух огня» в Ханты-Мансийске и мероприятия культурной программы кинофестиваля. Конкурсные показы фильмов для членов жюри кинофестиваля, образовательная и деловая программы будут проводиться с соблюдением усиленных мер безопасности с ограничением по количеству участников.