В Югре распределили деньги на подготовку и проведение выборов президента России

На подготовку и проведение выборов президента РФ выделили 196 млн рублей из бюджета Югры. Об этом стало известно на 35 заседании Избирательной комиссии округа.

«Распределены средства регионального бюджета, выделенные Избирательной комиссии Югры на оказание содействия в подготовке и проведении выборов Президента РФ. Из регионального бюджета выделено 196 311 000 руб», – говорится в сообщении.

Напоминаем, в ХМАО с 17 февраля по 7 марта специалисты избиркома проведут поквартирный обход квартир и домов и напомнят жителям о предстоящих выборах президента.

Ранее в ЦИК РФ поступили средства на подготовку выборов президента. Основная часть денег − 32,8 млрд из 33,2 млдр рублей − предусмотрена для избиркомов регионов.