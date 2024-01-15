К югорчанам придут домой и расскажут о выборах президента

В ХМАО с 17 февраля по 7 марта специалисты избиркома проведут поквартирный обход квартир и домов и напомнят жителям о предстоящих выборах президента. Югорчанам расскажут о кандидатах, датах, времени, местах и формах голосования, сообщает телеграм-канал «Югра официально».

«Главная задача проекта – информировать югорчан о выборах, выстроить более тесный контакт с избирателями, рассказать о кандидатах, ответить на вопросы», — пояснил председатель Избирательной комиссии Югры Денис Корнеев.

Поквартирный обход пройдет во всех населенных пунктах ХМАО, в нем примут участие почти 3 тысячи специалистов УИК. Узнать обходчиков – участников проекта – югорчане смогут по брендированным элементам одежды: шарфу, фирменному бейджу. Также с собой у них будут распечатанные информационные материалы. При необходимости специалисты УИК предъявят удостоверение члена участковой комиссии и паспорт.