Для проведения выборов президента в России выделили 33,2 млрд рублей

В ЦИК РФ поступили средства на подготовку выборов президента. Основная часть денег − 32,8 млрд из 33,2 млдр рублей − предусмотрена для избиркомов регионов, рассказали в «РИА Новости» со ссылкой на заместителя председателя ЦИК Николая Булаева.

«В федеральном бюджете на 2023 год на подготовку проведения выборов президента РФ предусмотрены средства в сумме 33,2 млрд, которые поступили в распоряжение ЦИК России в полном объеме. Указанные средства позволяют обеспечить все мероприятия, связанные с организацией выборов», − сообщил зампредседателя.

Оставшуюся сумму распределили между МИД, Минобороны и ЦИК.

Напоминаем, что выборы президента России пройдут с 15 по 17 марта в 2024 году.