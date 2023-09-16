В Урае подросток съехал в реку и сломал ногу: врачам пришлось нести его через лес

В Урае медики скорой помощи спасли подростка, который во время катания на велосипеде съехал в реку. Врачей вызвал друг пострадавшего, он же и помог юноше выбраться из воды. Бригада прибыла уже через 16 минут.

По словам пресс-службы городской больницы, парень не мог двигаться самостоятельно из-за сломанной ноги. Докторам пришлось нести подростка на носилках целый километр.

«Он сказал, что идти недалеко, но на деле оказалось иначе. Сначала мы шли по лесу, а потом вдоль реки. Добравшись, мы сразу сделали парню обезболивание и наложили на ногу шину. Решили не дожидаться спасателей и на руках понесли его к машине», — прокомментировал фельдшер Алексей Грахов.

По приезду в приемное отделение больницы пострадавшему оказали необходимую специализированную помощь.