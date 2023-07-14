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В Сургутском районе убегут «В отрыв»

Экстремальный забег «В отрыв» пройдет в Сургутском районе

В Сургутском районе убегут «В отрыв»
Фото: пресс-служба Сургутского района

В Лянторе Сургутского района 5 августа пройдет традиционный спортивно-экстремальный забег «В отрыв». Командам предстоит преодолеть полосу, где будет до 30 препятствий: кочки, бревна, бастион, переправа через реку, грязевая яма, царь горы и другие, сообщает пресс-служба администрации района.

«Команды, занявшие призовые места, получат сертификаты в спецмагазины. 1 место — сертификат на 30 тысяч рублей, 2 место — на 20 тысяч, 3 место — на 10 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе.

Для участия необходимо зарегистрироваться до 26 июля. Подать заявку можно здесь.


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Сегодня в 18:24, просмотров: 101, комментариев: 0
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