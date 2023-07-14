Одна из фигур медведей, установленных на въезде в Лянтор, пострадала от наезда машины

Глава Лянтора Алексей Луценко рассказал о вопиющем дорожном инциденте, в котором пострадал «медведь». Градоначальник сообщил в соцсетях, что утром, 14 июля, он возвращался с утренней прогулки и заметил сломанную садовую фигуру медведя.

«Сегодня ночью сбили нашего мишку, на въезде, на кольце. Какой-то лихач не пожалел свою машину, снес бордюры, уничтожил цветы», — перечислил ущерб глава.

По его словам, совершил наезд какой-то «озверевший автомобиль». Транспортное средство уже установлено и найдено. Также власти будут добиваться восстановления причиненного городу ущерба. По мнению градоначальника нужно установить камеры на въезде в Лянтор и «включить ум».