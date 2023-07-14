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Директор театра имени Вахтангова высказался об уходе главы депкультуры Югры

Кирилл Крок высказался об отставке директора департамента культуры ХМАО Артура Латыпова

Директор театра имени Вахтангова высказался об уходе главы депкультуры Югры
Фото: vk.com/aa_latypov

Директор театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок прокомментировал у себя в соцсетях уход главы департамента культуры Югры Артура Латыпова. Напомним, о его отставке стало известно накануне.

Глава культурного учреждения отметил, что Латыпов на своем примере показал, как чиновники должны помогать в развитии отрасли культуры.

«Я все время думаю, вот почему, как только появляется в отрасли культуры хороший, толковый, грамотный чиновник, который знает природу творчества, понимает особенности людей, занимающихся искусством, ценит их, — так обязательно через какое-то время, он, к сожалению, покидает свой пост. С моей точки зрения, директор Департамента культуры Югры Артур Латыпов — абсолютно потрясающий человек, который с юности впитал в себя все особенности отрасли культуры. Но, к сожалению, принял решение уходить. Губернатору и руководству Югры я желаю найти достойную замену прекрасному человеку и управленцу Артуру Латыпову», — написал Крок у себя на странице во «ВКонтакте».

Напомним, что ранее экс-глава департамента культуры Югры Артур Латыпов высказался по поводу борьбы с коррупцией в подведомственных учреждениях, а также о судьбе Сургутского музыкального-драматического театра.


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Сегодня в 14:16, просмотров: 124, комментариев: 0
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