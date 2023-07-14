Прокуратура обнаружила опасные детские площадки в поселении Октябрьского района

Прокуратура Октябрьского района обнаружила опасные для здоровья детей игровые и спортивные площадки на территории поселения Приобье. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Проверка показала, что в г.п. Приобье администрацией нарушаются требования законодательства при содержании детских игровых и спортивных площадок. В частности, в ходе обследования детских игровых площадок установлено, что их обслуживание проводилось нерегулярно, имеющиеся на них игровые и спортивные элементы имеют повреждения и неустойчиво закреплены», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Выявленные нарушения могли стать причиной травмирования детей или привести к более тяжким последствиям, добавили в ведомстве.

Прокурор района внес представление главе городского поселения Приобье. После этого игровые и спортивные площадки отремонтировали и заменили отдельные конструкции.