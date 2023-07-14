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Мандат убитого депутата Думы Югры получил Владислав Фоменко

Новым депутатом Думы Югры стал Владислав Фоменко

Мандат убитого депутата Думы Югры получил Владислав Фоменко
Фото: Дума Югры

Вакантный мандат убитого депутата Александра Колодича получил Владислав Фоменко. Решение приняли вчера, 13 июля, в рамках 25 заседания Избирательной комиссии округа.

«В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Думы ХМАО – Югры седьмого созыва Колодича Александра Викторовича, избранного по единому округу, вакантный мандат депутата окружной Думы седьмого созыва передан зарегистрированному кандидату в составе списка кандидатов, выдвинутого Ханты-Мансийским региональным отделением Всероссийской политической партии «Единая Россия» по единому избирательному округу, Фоменко Владиславу Владимировичу», − говорится в сообщении избиркома.

До этого Владислав Фоменко уже был депутатом Думы Югры в ходе предыдущего созыва.

Напоминаем, ранее появились подробности убийства депутата из Югры Александра Колодича.


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Сегодня в 11:42, просмотров: 87, комментариев: 0
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