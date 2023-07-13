Энергетики Сургута приготовились к надвигающейся грозе и сильному ветру

Сургутские городские электрические сети (СГЭС) перешли в режим повышенной готовности. Причина - прогноз о неблагоприятных погодных условиях. По данным синоптиков, сегодня и завтра, 13 и 14 июля, в ХМАО ожидаются сильные дожди с грозами, град и ветер до 25 м/с.

«К устранению возможных последствий непогоды в Сургуте в полной готовности находятся 5 аварийно-ремонтных бригад СГЭС, спецтехника и передвижные резервные источники электропитания. Приоритеты компании направлены в первую очередь на надежное электроснабжение социальных объектов города - школ, детских садов и медицинских учреждений», - сообщили в пресс-службе СГЭС.

Энергетики напоминают о необходимости соблюдения правил техники безопасности вблизи линий электропередач (ЛЭП) и электротехнических установок. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров и самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщать о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях на энергообъектах можно по телефону Центральной диспетчерской службы СГЭС: +7 (3462) 32-35-35 и 8-800-200-02-76 (звонок бесплатный)