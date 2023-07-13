На территории Северо-Айкурусского месторождения в Югре пропал 35-летний мужчина

Следователи с 26 июня ищут вахтовика, пропавшего на территории Северо-Айкурусского месторождения в Югре. По предварительной информации, в день исчезновения 35-летний мужчина вышел из жилого вагончика и отправился в неизвестном направлении. После этого его никто не видел.

«По предварительным данным, днем 26 июня 2023 года мужчина вышел из жилого вагончика на территории Северо-Айкурусского месторождения, где работал, и отправился в неизвестном направлении. Местонахождение с 26 июня не установлено, − говорится в сообщении СУ СКР по Югре. − Если вы владеете информацией о местонахождении Леонида Кувшинова или другой информацией, которая может иметь значение для следствия, свяжитесь с сотрудниками следственного управления по телефонам: 8 (3467) 32-82-06, 8-950-502-74-52, 112».

Приметы: рост 180 см., худощавого телосложения, волосы темно-русые с проседью, небольшая борода. В день пропажи он был одет в спортивное трико черного цвета с белыми лампасами, футболку синего цвета, камуфляжную темно-зеленая куртка на замке и резиновые сапоги черного цвета.