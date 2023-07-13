Фестиваль «PROчтение» проходит в ХМАО в девятый раз

В ХМАО начался фестиваль «PROчтение». Он проходит в округе уже в девятый раз и в этом году посвящен сразу нескольким значимым событиям: Году педагога и наставника, Году взаимопомощи в Югре и 100-летию Сургутского района.

Центральные события фестиваля - конкурсы. В этом году их несколько: конкурс анимационных фильмов, конкурс литературного творчества «Сочини сказку», фотоконкурс «Чтение в фокусе» и онлайн-конкурс чтецов «Родное слово».

В конце ноября в Сургутском районе состоится однодневный просветительский фестиваль «PROчтение». Жители и гости муниципалитета смогут встретиться с известными российскими писателями и мультипликаторами и принять участие в мастер-классах. На торжественной церемонии победители конкурсов получат дипломы и подарки.

За годы проведения фестиваля «PROчтение» в нем приняли участие около 7500 югорчан из 22 муниципалитетов, отмечает пресс-служба администрации Сургутского района. Участие конкурсантов из других городов России вывело фестиваль за территориальные рамки округа. В 2022 году география новых участников расширилась: в фестивале впервые приняли участие жители Ямала, Москвы, Санкт-Петербурга, Бурятии, Новосибирска, Бердска.