Экс-директор филиала «Центроспас-Югория» получил условный срок за мошенничество

Советский районный суд вынес обвинительный приговор экс-директору филиала казенного учреждения «Центроспас-Югория». Его признали виновным в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

Суд установил, что бывший руководитель филиала в марте 2015 года и декабре 2018-го подписал государственные контракты на проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также документы, содержащие сведения об объемах, качестве и стоимости выполненных работ по ремонту автомобилей, не соответствующие действительности.

«После этого он в декабре 2020 года обеспечил возможность перечисления бюджетных средств на расчетный счет индивидуального предпринимателя, а с момента поступления денежных средств и возврата их предпринимателем подсудимый получил реальную возможность пользоваться ими по своему усмотрению. Его действиями причинен ущерб на сумму более 700 тыс. рублей», - рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и штрафу в 150 тыс. рублей. Также суд постановил взыскать с него сумму ущерба, причиненного преступлениями.