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​Югорский стандарт строительства и благоустройства готов к практическому применению

Югорский стандарт готовится к внедрению в городах и поселениях округа

​Югорский стандарт строительства и благоустройства готов к практическому применению
Фото admmegion.ru

В Югре завершена серия стратегических сессий, посвященных улучшению и внедрению в жизнь Югорского стандарта строительства и благоустройства. С 15 мая прошли шесть «кустовых» встреч с участием экспертов градостроительства, научного сообщества и инициативных югорчан, а затем итоги этой работы подвели на финальной сессии «Пространственное развитие территорий: Югорский стандарт как основа градостроительной деятельности и градостроительного потенциала». В ней приняла участие губернатор Наталья Комарова.

«По итогам кустовых сессий был сформирован блок жизненно важных решений. Первое: при обновлении Югорского стандарта приведем его в соответствие с показателями федерального индекса качества городской среды, с разделением на городские поселения и сельские населенные пункты, – рассказала глава региона. – Дополним разделами «Безопасность», «Торговый уровень зданий», закрепим необходимость учета данных о плотности сложившейся застройки при принятии решений о развитии новых территорий, сформируем требования к индивидуальной жилой застройке: этажности, цвету, высоте ограждений, использованию зеленых изгородей и другие».

Еще один важный пункт – формирование рекомендаций по проектированию стилистически единой, комфортной и безопасной городской среды с учетом исторической, природной, климатической и туристической ценностей, особенностей региона. Называться этот документ будет «Дизайн-код Югры», сообщает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей. Третий пункт – градостроительный совет Югры утвердит формат новых информационных вывесок, которые появятся на уже введенных в эксплуатацию объектах – как капитального строительства, так и благоустройства, и даже малых архитектурных форм. Там будут указаны данные об авторах, инвесторах и застройщиках.

На стратегической сессии не только подвели итоги работы экспертов и общественников, но и дали представителям муниципалитетов покреативить и придумать варианты развития различных городов.

«Участники форсайта в первом кейсе оценили представленный опыт Югорска, Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска, Междуреченска по реновации территорий промзон и участков, занятых гаражно-строительными кооперативами, освободившихся земель после расселения вагон-городков, – рассказала Директор департамента пространственного развития и архитектуры Югры – главный архитектор автономного округа Виктория Семенова. – Во втором кейсе были даны задачи эффективного использования первых этажей жилых многоэтажных зданий для образовательных проектов, повышения обеспеченности объектами торговли в Нягани, Покачах и Мегионе.

В третьем кейсе были представлены проекты вовлечения в оборот неиспользованных земельных участков в Пыть-Яхе и поселке Андра Октябрьского района. Важно, что в генерации решений наряду с общественниками и представителями предпринимательского сообщества приняли участие федеральные эксперты, имеющие опыт работы мирового уровня».

Интересно было и то, что команды муниципалитетов работали над проектами не для своих территорий – иначе бы не получилось посмотреть на эти пространства со стороны. Так, представители Нефтеюганска отрабатывали проект застройки микрорайона 30а в Сургуте – правда, для этого придется расформировать три гаражных кооператива. То есть развитие этой территории требует решения не только архитектурно-строительных задач, но и «расшивки» темы гаражей, но глава города Андрей Филатов подтвердил готовность заниматься этой задачей.

В работе стратегической сессии принимали участие и федеральные эксперты. Так, вице-президент Российской гостиничной ассоциации, директор филиала Российской гостиничной ассоциации по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексей Мусакин обратил внимание участников мероприятия, что наиболее разумно будет учитывать в градостроительных решениях потребности и интересы туристов. «У вас есть опыт строительства объектов с использованием концессионных соглашений. Коммерческая составляющая градостроительных проектов повысит туристический потенциал региона», – указал эксперт.

«Видно, что югорчане любят среду, в которой живут, поэтому активно пытаются преобразить ее. Я бы назвал это художественным оптимизмом югорских городов», – отметил академик и первый вице-президент Московского отделения Международной академии архитектуры, член-корреспондент Российской академии архитектуры и строительных наук Юрий Виссарионов.

Впереди – внедрение Югорского стандарта. Для этого муниципалитетам предстоит внести соответствующие поправки в местные правовые акты, регулирующие строительство и благоустройство. А по поручению губернатора осенью в ЮГУ стартует специальный курс для глав и архитекторов из городов и поселений Югры от ведущих экспертов в урбанистике и городском планировании.


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Сегодня в 13:19, просмотров: 139, комментариев: 0
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