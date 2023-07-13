Десять лесных пожаров тушат в ХМАО

В Югре, по данным на утро 13 июля, действуют 3 ландшафтных и 10 лесных пожаров. С огнем борются 357 работников региональной Авиалесоохраны, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«В Югре проводятся работы по тушению 3 ландшафтных пожаров на площади 678 га, два из которых в Березовском районе на площади 640 га и 1 в Кондинском районе на площади 38 га. А также проводятся работы по тушению 10 лесных пожаров на площади 7 555 га, из них локализовано 8 пожаров на площади 3 755 га», - говорится в сообщении канала.

За прошедшие сутки в ХМАО потушили 13 лесных пожаров на площади 842 га. Всего с начала пожароопасного периода в округе ликвидировали 146 ландшафтных пожаров на площади 24 173 га, 369 лесных пожаров на площади 36 949 га и 6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.

В связи с лесными пожарами в Югре действует режим ЧС. Режим ЧС в лесах муниципального характера введен в Белоярском, Березовском и Октябрьском районах. С 25 мая действует запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.