В Югре пройдут грозы и усилится ветер

На Югру надвигается непогода. В четверг и пятницу, 13 и 14 июля, на территории округа ожидаются грозы, ливни, град и шквалистый ветер.

«По информации Ханты-Мансийского ЦГМС, 13 и 14 июля на территории округа ожидаются неблагоприятные погодные явления – ливень, град, в отдельных районах гроза, ветер порывами 25 метров в секунду и более», - сообщает телеграм-канал администрации Нижневартовска.

Югорчан призывают быть бдительными и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения:

- пешеходам в темное время суток рекомендовано носить светоотражающие элементы на одежде/обуви/аксессуарах. Переходить через проезжую часть следует только на нужный сигнал светофора.

- Водителям необходимо быть особенно внимательными вблизи нерегулируемых пешеходных переходов и выбирать скоростной режим, соответствующий погодным условиям.

- В случае усиления ветра следует убрать с балконов незакрепленные предметы и плотно закрыть окна, не стоять возле непрочных навесов и деревьев.

- При возникновении чрезвычайной ситуации незамедлительно звонить по номеру 112.