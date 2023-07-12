Лесничий из Нижневартовского района стал фигурантом дела о служебном подлоге

В ХМАО возбуждено уголовное дело против бывшего лесничего Ларьякского участкового лесничества Нижневартовского территориального отдела. Он подозревается в совершении служебного подлога, сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

По данным следствия, в 2021 году лесничий контролировал выполнение лесовосстановительных нефтесервисной организацией. Как отмечает СК, мужчина подготовил и подписал подложные акты о полном объеме выполненных работ. Однако нефтяники выполнили их лишь частично.

«В результате действий подозреваемого были скрыты нарушения в деятельности исполнителя договора, а акты осмотра составлены без соответствующих замечаний», - заключили в пресс-службе ведомства.