В Югре тушат 15 лесных пожаров

В Югре, по данным на утро 12 июля, действуют 15 лесных и 2 ландшафтных пожара. С огнем борются свыше 400 работников региональной Авиалесоохраны, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

«В Югре проводятся работы по тушению 2 ландшафтных пожаров в Березовском районе на площади 640 га. А также проводятся работы по тушению 15 лесных пожаров на площади 8 272,4 га, из них локализовано 9 пожаров на площади 4563,2», - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки в ХМАО потушили 12 лесных пожаров на площади 1 369 га. Всего с начала пожароопасного периода в регионе ликвидировали 146 ландшафтных пожара на площади 24 173 га, 356 лесных пожаров на площади 36 106 га и 6 возгораний на землях ООПТ на площади 525 га.

В Югре действует режим ЧС в связи с лесными пожарами. Режим ЧС в лесах муниципального характера введен в Белоярском, Березовском и Октябрьском районах. С 25 мая введен запрет на посещение лесов и въезд в лесные массивы на автотранспортных средствах, в том числе для ведения охота и рыболовства в поймах крупных рек.