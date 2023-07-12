Один человек погиб и двое пострадали в ДТП в Ханты-Мансийском районе

ДТП с погибшим произошло утром накануне, 11 июля, в районе 21 км автодороги «Югра». По данным Госавтоинспекции Югры, 28-летний водитель Hyundai, двигаясь со стороны Нягани в сторону Ханты-Мансийска, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части дороги и столкнулся с автомобилем Great Wall под управлением 39-летнего мужчины.

«В результате ДТП виновник происшествия погиб, водитель и 49-летний пассажир Great Wall получили травмы», - сообщили в пресс-службе ГИБДД.

Всего за минувшие сутки в ХМАО произошло 3 аварии, в которых один человек погиб и четверо, включая ребенка, получили ранения.