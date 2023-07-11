Наталья Комарова провела «Семейный совет Югры»

В Югре действует одна из самых масштабных на уровне России систем поддержки семей – она включает 91 меру, которой только в 2022 году воспользовались 477 тысяч жителей округа. Чтобы «сверить часы» с активной общественностью и понять, насколько эффективно строится эта работа в целом и ее отдельные аспекты в отдельности, губернатор Наталья Комарова накануне дня памяти святых Петра и Февроньи провела заседание «Семейного совета Югры» в формате прямого эфира.

«Сегодняшнее заседание семейного совета мы проводим в широком, даже безграничном, формате. Это большая ответственность на нас всех. Важно еще раз определится в оценках мер поддержки семей, насколько они сходятся, – обратилась губернатор к участникам разговора. – По сути, это не только сами по себе меры поддержки, распространяемые на конкретного человека в конкретной жизненной ситуации, а большой национальный проект «Демография». В этой связи то, что мы сегодня будем с вами делать, имеет прямое государственное значение».

Как отмечает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры, регион демонстрирует высокий уровень качества жизни, в том числе, в его «семейных» аспектах. Так, по естественному приросту населения автономный округ занимает шестое место в России – это значит, что рождаемость в нем достаточно высока и превышает смертность. Ожидаемая продолжительность жизни в Югре составляет 75,4 года, что почти на три года выше среднероссийского уровня. А количество многодетных семей растет ежегодно на десять процентов.

Наталья Комарова отметила, что огромную работу по этому направлению выполняет Агентство социального благополучия населения, учрежденное в минувшем году. «Его организация – системное решение, принятое правительством автономного округа по комплексному сопровождению населения и оказания ему социальных услуг, предоставления мер социальной поддержки, вплоть до разрешения конкретных жизненных ситуации», – подчеркнула глава Югры.

Тем не менее, система социальной поддержки семей – огромная, масштабная, и не обходится без шероховатостей. Поэтому были вопросы, например, о том, почему той или иной семье отказывают в мерах поддержки. Как объяснился управляющая отделением Фонда пенсионного и социального страхования по Югре Татьяна Зайцева, важным критерием остается среднедушевой доход семьи.

«Период оценки имущественного и финансового состояния семьи равен 12 календарным месяцам, предшествовавших месяцу перед месяцем обращения за назначением ежемесячного пособия, то есть нуждаемость оценивается не на дату подачи заявления, а оценивается совокупный доход семьи, получаемый в срок не менее одного года, – объяснила Татьяна Зайцева. – В соответствии с законодательством, регламентирующим назначение и выплату ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, доходы всех членов семьи действительно учитываются до вычета всех налогов. В связи с этим заявители не всегда в полной мере понимают реальные суммы дохода, вошедшие в расчет, проводимый при определении нуждаемости семьи в получении государственной поддержки. Кроме того, при определении нуждаемости, расходы, понесенные семьей заявителя по кредитным, ипотечным и другим обязательствам, в соответствии с действующим законодательством, не учитываются».

Волнует югорчан и возможность получать качественное образование у детей с ограниченными возможностями здоровья. Согласно данным, приведенным директором департамента образования и науки Югры Алексеем Дрениным, в школах региона и на домашнем обучении находятся более 22 тысяч детей с ОВЗ. Получать знания они могут как в очном, так и в онлайн-формате. При этом государство предоставляет семьям, которым необходимо заочное обучение, всю необходимую для этого технику.

Так как эфир проходил в преддверии Дня семьи, любви и верности, завершилось все вручением наград – медалей «Родительская слава», «Материнская слава», «Отцовская слава», «За любовь и верность». «С наступающим днем семьи, любви и верности. Эта дата всех нас объединяет. Не случайно президент Российской Федерации Владимир Путин принял решение включить в календарь памятных праздничных дат этот день. Добра вам и света!» – поздравила земляков Наталья Комарова.

Эфир продлился два часа и собрал 350 тысяч просмотров. Как обычно, все вопросы, заданные перед трансляцией, но не попавшие в повестку эфира, будут отработаны ответственными работниками окружных и муниципальных структур, а также Центром управления регионом.