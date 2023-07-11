Заболеваемость ОРВИ в ХМАО по-прежнему выше эпидемического порога

В ХМАО за неделю с 3 по 9 июля зарегистрировано 34,5 случая ОРВИ на 10 тыс. населения. Это ниже уровня предыдущей недели, но выше эпидемического порога на 50,5%. Большинство заболевших зафиксировано среди детей, сообщает пресс-служба окружного Роспотребнадзора.

«В возрастной структуре заболеваемости ОРВИ и гриппа на долю взрослых 15 лет и старше приходится 39,9%, детей – 60,1%. В недельной динамике соотношения детей и взрослых стабильны. На 27-й неделе снижение заболеваемости во всех возрастных группах, а заболеваемость среди детей 0-2 лет без динамики», - говорится в сообщении пресс-службы.

В территориальной структуре заболеваемости доминирует население Сургута (45,7%), Нижневартовска (11,5%), Ханты-Мансийска (8,3%) и Сургутского района (8,3%).

Также в округе циркулируют коронавирус, грипп В, парагрипп, аденовирус, РС-вирус и риновирус.