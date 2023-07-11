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​Югра будет плотно сотрудничать и обмениваться опытом с Чувашией

На площадке «Иннопрома» подписано соглашение о сотрудничестве Югры и Чувашии

​Югра будет плотно сотрудничать и обмениваться опытом с Чувашией
Фото vk.com/shtabugra

На полях «Иннопрома» в Екатеринбурге губернатор Югры Наталья Комарова и глава Чувашской республики Олег Николаев подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве. «Есть большой потенциал для развития и сотрудничества между нашими регионами, – отметила Наталья Комарова в своих социальных сетях. – Есть много направлений, где Чувашская республика занимает лидирующие позиции, например, в туризме или электросетевом хозяйстве. Есть направления, где лидирует Югра – например, создание благоприятного инвестиционного климата. Мы можем взять полезное друг и друга и направить это на развитие и пользу своих регионов».

Департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры напоминает, что автономный округ по итогам 2022 года занял третье место в рейтинге цифровой трансформации, входит в топ-3 России по инвестициям в основном капитал, и третий год попадает в топ-10 лучших субъектов федерации по инвестклимату. В течение двух лет подряд Югра получает национальную премию за свой подход к взаимодействию с инвесторами и высокий уровень открытости и клиентоориентированности власти. Благодаря этому регион входит в топ-5 по социально-экономическому развитию, качеству жизни граждан, доступности жилья, доходам и многим другим показателям.

Чувашия заняла шестое место в рейтинге регионов по развитию туризма, а также четвертое место по обращению с отходами. Также Совет Федерации рекомендовал обращаться к опыту Чувашии по работе электросетевого хозяйства и снижению потерь электроэнергии. Кроме того, Наталья Комарова пригласила чувашские компании размещать производственные мощности в Югре, в частности, открытой недавно особой экономической зоне Нягани.


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Сегодня в 15:16, просмотров: 54, комментариев: 0
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