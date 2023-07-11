Спасатели Югры освободили девятилетнего мальчика, застрявшего в кресле кинотеатра

В Октябрьском районе Югры девятилетний мальчик застрял в кресле кинотеатра и не смог самостоятельно выбраться. Спасатели прибыли в первый микрорайон в ГКЦ «Планета» и освободили «заложника» с помощью специального устройства, рассказали в КУ «Центроспас-Югория».

«В выходные спасатели зонального поисково-спасательного отряда (Октябрьский район) учреждения «Центроспас-Югория» выезжали в первый микрорайон в ГКЦ «Планета» по сообщению: в киноцентре мальчик 2014 года рождения застрял пальцем в подлокотнике кресла, самостоятельно опухший палец вытащить не может. Прибыв к месту вызова, спасатели при помощи специального инструмента высвободили палец ребенка», − говорится в сообщении.

Спасатели попросили родителей, разъяснять детям опасность игр в общественных местах.