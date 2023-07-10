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Югорчане теперь могут получать более двух тысяч ежемесячных выплат из материнского капитала

Социальный фонд назначил более двух тысяч ежемесячных выплат из материнского капитала с начала года в Югре

Югорчане теперь могут получать более двух тысяч ежемесячных выплат из материнского капитала
Фото: ru.freepik.com

Более двух тысяч югорских семей в этом году начали получать ежемесячную выплату из материнского капитала благодаря изменению условий ее назначения.С 2023 года ежемесячная выплата из материнского капитала предоставляется на каждого ребенка до трех лет, включая первенца.

«Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка в регионе проживания на момент подачи заявления. В Югре это 19 680 рублей в месяц.В случае изменения величины прожиточного минимума в регионе ежемесячная выплата будет пересчитана в беззаявительном порядке», – указано на сайте социального фонда России.

Выплата назначается семьям со средним доходом менее двух прожиточных минимумов на человека. Если в семье есть несколько детей до 3 лет, и при получении выплаты на одного из них доходы семьи не превысили двух прожиточных минимумов, то родители могут оформить выплату на еще одного ребенка. При этом заявление на выплату подается на каждого ребенка по отдельности.


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Сегодня в 19:25, просмотров: 54, комментариев: 0
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