Рабочие заменят асфальт на мосту через Обь в районе Сургута

На мосту через Обь в районе Сургута продолжаются ремонтные работы. Весогабаритные ограничения на объекте будут действовать до конца дорожно-строительного сезона. Дорожники планируют заменить асфальтобетонное покрытие с устройством гидроизоляционного слоя на оставшемся участке моста, а также установить барьерные ограждения. После этого они нанесут дорожную разметку.

«Строительно-монтажные работы начались в прошлом году. Специалисты выполнили замену мостового полотна на правой полосе моста в осях опор с 10 по 19, заменили барьерное ограждение. В настоящее время механизированным способом строители демонтируют старую гидроизоляцию мостового перехода, выполняют очистку металлической ортотропной плиты на средней полосе, укладывают покрытие», – рассказали «Сургутской трибуне» в Управлении автодорог Югры.

По мосту ежедневно проезжает свыше 22 тысяч автомобилей. В ночь с 7 на 8 июля на мосту организовали реверсивное движение - дорожники выполняли ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия.