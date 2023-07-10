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Средний размер ипотечного кредита в ХМАО составляет более трех миллионов рублей

Югра оказалась на четвертом месте в рейтинге регионов по выдаче ипотек

Средний размер ипотечного кредита в ХМАО составляет более трех миллионов рублей
Фото: unsplash

Югра оказалась на четвертом месте рейтинга регионов по выдаче ипотек. Согласно данным аналитиков РИА Новости, за последний год жителям ХМАО выдали 34,8 кредитов на тысячу экономически активных человек. При этом прирост ипотечных договоров в начале года составил 52,8%.

Больше всего ипотек выдали в Республике Тыва – с показателем 44,8 она возглавила рейтинг. На втором месте расположилась Тюменская область — 37,3 на тысячу человек. ЯНАО занял третью позицию с 36,2 кредитов. Замыкает пятерку лидеров Удмуртия – там выдали 31,9 ипотек на тысячу человек за последний год.

Эксперты отмечают, что средний размер кредита в ХМАО составляет 3,89 млн рублей. В этом году 0,26% кредиторов просрочили выплаты по ипотеке.


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Сегодня в 11:44, просмотров: 64, комментариев: 0
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