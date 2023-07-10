Два человека погибли в ДТП в ХМАО в минувшие выходные

В ХМАО за минувшие выходные произошло 9 аварий, в которых 2 человека погибли и 14 получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба окружной Госавтоинспекции.

Первая смертельная авария случилась вечером в субботу, 8 июля, на ул. Северная в Нижневартовске. По данным ведомства, 34-летний водитель LADA Priora, поворачивая налево вне перекрестка, не предоставил преимущество в движении мотоциклу Suzuki, который двигался во встречном направлении, и столкнулся с ним. От полученных травм водитель легковушки скончался на месте происшествия.

Вторая авария с погибшим произошла утром в воскресенье, 9 июля, на 111 км автодороги «Иртыш» в Ханты-Мансийском районе. Предварительно установлено, что 34-летний водитель Subaru съехал в кювет, после чего автомобиль перевернулся. В результате аварии водитель и два его пассажира получили травмы, еще один пассажир скончался на месте происшествия.

«Как выяснилось позднее, у водителя иномарки имелись признаки опьянения. Процедура освидетельствования показала у водителя наличие 0, 800 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе», - рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции ХМАО.