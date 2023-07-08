46 школьников из ХМАО получили стобалльные результаты по результатам ЕГЭ

46 выпускников из ХМАО получили 100 баллов по результатам ЕГЭ по литературе, физике, русскому языку, обществознанию и другим предметам. Об этом сообщает окружной департамент внутренней политики.

«Отличный результат по ЕГЭ показали выпускницы, получившие 200 баллов по результатам двух экзаменов. Ученица гимназии № 2 города Нижневартовска Вера Люклян смогла набрать высшие баллы по русскому языку и обществознанию, а Екатерина Винокурова из гимназии «Лаборатория Салахова» города Сургута — по профильной математике и информатике», - рассказали подробности в пресс-службе.

Все выпускники, набравшие максимальные 100 баллов на ЕГЭ, получили денежные сертификаты на 100 тыс. рублей.