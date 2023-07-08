Прокуратура помогла пенсионеру из ХМАО переехать из аварийного дома

Прокуратура помогла пенсионеру из Когалыма перебраться из аварийного дома в благоустроенное жилье. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

В ходе проверки выяснилось, что пожилой мужчина проживает в многоквартирном доме, который еще в июле 2021 года признали аварийным и подлежащим сносу.

«Несмотря на это администрация города не предоставила заявителю жилое помещение по договору социального найма, а срок отселения дома определила в 2024 году. Фактически мужчина вынужден был проживать в аварийном доме, подвергая опасности свою жизнь и здоровье», - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Прокурор обратился в суд с требованием предоставить пенсионеру благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. Суд требования удовлетворил в полном объеме. После этого мужчине предоставили новую квартиру.