43 лесных пожара тушат в ХМАО

В ХМАО, по данным на утро 8 июля, проводятся работы по тушению 43 лесных пожаров на площади 9 тыс. га. Из них локализованы 14 на площади 932 га, сообщает телеграм-канал «Депнедра Югры».

Больше всего пожаров (16) расположено на территории Белоярского лесничества на площади 3,9 тыс. га, еще 9 - в Березовском лесничестве на площади 594 га и 4 - в Кондинском лесничестве на площади 87 га.

К ликвидации пожаров привлечены порядка 520 работников Авиалесоохраны Югры, Цетроспас-Югория, главного управления МЧС по Югре, добровольцы. Также в регионе работают сотрудники авиабаз Мурманской области и Республики Карелия.

За минувшие сутки в Югре потушили 25 лесных пожаров на площади 1,3 тыс. га и 2 ландшафтных на площади 350 га.