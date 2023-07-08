7 и 8 июля в ХМАО поженятся 323 пары

Больше 300 новых семей появится в ХМАО 7 и 8 июля. Влюбленные решили приурочить церемонию бракосочетания к Дню семьи, любви и верности, сообщает пресс-служба окружного правительства.

«Влюбленные решили узаконить свои отношения в красивую дату не случайно — кто-то верит, что покровители праздника — святые Петр и Феврония будут оберегать новую семью от бед и неурядиц, кто-то уверен, что успех принесет сочетание цифр — 07.07. Кроме того, как отмечают молодожены, коллективное торжество делает праздник еще счастливее и эмоциональнее. Всего в Югре 7 и 8 июля появится 323 новых семьи», - говорится в сообщении.