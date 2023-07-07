В ХМАО сотрудник бюджетной организации не ходил на работу и получал за это деньги

В Белоярском начальник отделения Югорского филиала «Аэронавигации Севера Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» систематически прогуливал работу, но просил подчиненных отмечать его в табели. На мужчину завели уголовные дела по статьям о мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«Систематически отсутствуя на рабочем месте, он давал указания подчиненным делать отметки в табеле учета рабочего времени о его нахождении на работе в указанные дни с целью получения заработной платы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что мужчина лично подписывал указанные табели и направлял их в бухгалтерию для расчета и выплаты зарплаты. В итоге бюджетная организация понесла ущерб на сумму около двух миллионов рублей.