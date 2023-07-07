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​Пыть-Ях, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск лучше других городов Югры выполняют план по новому жилью

В Югре введена треть запланированного на 2023 год жилья

​Пыть-Ях, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск лучше других городов Югры выполняют план по новому жилью
Фото siapress.ru

Треть запланированного на 2023 год нового жилья введено в Югре на данный момент. Это 323 тысячи квадратных метров из 950 тысяч «квадратов», поставленных в план. Лидируют в этом направлении Пыть-Ях, Нефтеюганск и Ханты-Мансийск. Такие данные прозвучали на координационном совете по строительству объектов, влияющих на достижение национальных проектов региона, провела его Наталья Комарова. Она обратила внимание коллег на то, что выполнение планов по жилью находится в ведении и ответственности муниципалитетов и их глав.

В Нефтеюганске приближается к завершению стройка фильтровальной станции. За последнюю неделю там полностью закончено устройство металлоконструкций камер, завершается прокладка кабельных линий технологического оборудования модулей аэрации и дегазации, рассказывает департамент молодежной политики, гражданских инициатив и внешних связей Югры со ссылкой на главу города Эльвиру Бугай. А начальник управления строительного и жилищного надзора региона Наталья Броздова отметила, что нарушений на объекте не обнаружено.

Также кипит работа в центральной окружной больнице на 1 100 коек в Нижневартовске. Там трудятся 220 специалистов. Продолжается пуско-наладочные работы по инженерным сетям, а также сигнализаций в палатах. Завершена установка мультимедийного оборудования в актовом зале и ситуационном центре. Наталья Комарова призвала не ослаблять контроль над этим и другими объектами, чтобы все вводилось согласно утвержденного плана.


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Сегодня в 14:19, просмотров: 126, комментариев: 0
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