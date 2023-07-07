Губернатор ХМАО сообщила, что в округе могут ввести ЧС из-за лесных пожаров

В ХМАО могут ввести режим ЧС из-за лесных пожаров. Сегодня на территории округа тушат 48 лесных и шесть ландшафтных пожаров на территории более 2800 гектаров. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава региона Наталья Комарова

«На 09:00 в регионе действует 48 пожаров, площадь более 2,8 тысяч гектаров, из них локализовано девять. Над их тушением работают более 420 человек. Шесть ландшафтных пожаров, один из них локализован. В этой связи обращаю внимание на то, что приняты решения по введению локальных ЧС на отдельных территориях. Сейчас специалисты дают оценку для того, чтобы определить необходимость введения ЧС на территориях всего региона из-за лесных пожаров», — написала Комарова в своем телеграм-канале.