Жители Сургутского района стали чаще жениться

В Сургутском районе стали чаще заключать браки. За первые шесть месяцев 2023 года жители муниципалитета заключили 401 брак. Это на 16% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из общего числа 60% пар сыграли свадьбу впервые, сообщает группа «Глава в районе» в ВК.

«Из числа представителей коренных малочисленных народов севера поженились 14 пар. Среди молодоженов девять мужчин в возрасте от 60 до 70 лет и один мужчина – старше 70 лет. 45 процентов мужчин вступили в брак в возрасте от 18 до 29 лет. Невестам в среднем от 18 до 26 лет, но было шесть женщин, вступивших в брак, старше 60 лет», – говорится в сообщении.