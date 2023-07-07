Спасатели разыскивают пропавшего в Березовском районе рыбака

В ХМАО произошла третья за неделю трагедия на воде. В Березовском районе пропал рыбак, который плыл по реке Северная Сосьва на моторной лодке, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС в своем телеграм-канале.

Накануне днем в службу спасения обратился местный житель и сообщил, что выехал вместе с другом на двух моторных лодках из села Няксимволь вверх по течению в деревню Хулимсунт. Не доехав 15 км, мужчина не обнаружил приятеля и начал его искать. Через некоторое время он обнаружил лодку напарника с заведенным мотором у берега реки Северная Сосьва. Спасатели начали поиски пропавшего сельчанина.

Ранее на этой же неделе в реке Конда утонули двое молодых мужчин. Трагедии произошли 5 и 6 июля.