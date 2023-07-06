Почти два года прошло с момента создания Команды Югры – неформального объединения, под флагом которого шли кандидаты, на больших выборах в парламенты всех уровней в 2021 году. Замысел заключался в том, чтобы собрать эту команду, которая пойдет на выборы с народной программой и обязательствами по ее выполнению. Для этого в 2021 году прошли стратегические сессии по сбору идей, предложений и конкретных наказов от югорчан, благодаря чему появилась «Карта развития Югры». Уже на старте в ней было около 700 проектов и тысячи наказов от жителей округа, а впоследствии к ним добавилось еще 60 инициатив.

Расширенная Команда Югры – это действующие муниципальные и региональные депутаты от «Единой России», избранные от автономного округа парламентарии в Тюменской облдуме и Госдуме РФ, а также правительство и муниципалитеты. Под общим управлением губернатора Натальи Комаровой формируется конгломерат представительной и исполнительной власти, способный показывать высокую эффективность.

Сейчас Команда Югры подводит промежуточные итоги работы. Так, из «Карты развития Югры» с 2021 года уже выполнены 206 проектов. Сам регион, несмотря на внешнее давление и санкции, коснувшиеся экспорта нефти, продолжает оставаться одним из самых сильных и стабильных субъектов федерации. Югра находится в десятке лучших по инвестиционной привлекательности, занимает пятое место по качеству жизни, четвертое – по социально-экономическому положению и по устойчивому развитию, третье (после двух столиц) – по качеству медицины, второе (после Москвы) – по качеству дорог.

«От работы нынешнего поколения «Команды Югры» зависит благополучие поколения 2050 года, – отметила Наталья Комарова. – «Карта развития» стала нашей общей программой, учитывающей стратегию социально-экономического развития, достижение национальных целей. Она интегрирована в обновленную Стратегию социально-экономического развития региона, программы развития».

За полтора года в Югре привели в порядок 119 дворов и 111 общественных пространств, отремонтировали больше 200 километров дорог, построили семь школ и четыре детских сада, создали более 11 тысяч новых мест дополнительного образования. Также появились восемь новых объектов здравоохранения, еще 25 прошли через ремонт. Власти региона также помогли 14 тысячам югорчан улучшить жилищные условия.

«Больших дел не совершить в одиночку, поэтому главное условие успеха в выполнении «Карты Развития» – слаженная командная работа, – рассказывает представитель Команды Югры, депутат Госдумы Павел Завальный. – Мы объединили усилия всех уровней власти – от муниципальной до федеральной, исполнительной и законодательной. Это позволяет оперативно реализовывать проекты, решать вопросы, от которых зависит качество жизни югорчан».

В рамках исполнения планов, занесенных на «Карту развития Югры», в Ханты-Мансийске построили школу на более чем тысячу учеников, в Нижневартовске – бульвар на набережной, в Сургуте благоустроили парк «За Саймой» и другие общественные пространства, и подобных пунктов – десятки и сотни. Представители Команды Югры не только вносят те или иные инициативы, которые реализуются на деньги бюджета, но и лично контролируют эффективность исполнения работы и траты казны. Вообще, несмотря на коллективную сущность этого объединения, один из его принципов – личная ответственность каждого за определенный проект и участок «Карты развития».

«Документ дополнялся наказами и проектами в соответствии с вызовами времени. Несмотря на эти вызовы, внешнеполитическую ситуацию, санкционное давление, мы выполняем взятые обязательства. Люди ждут от нас решения масштабных и локальных проблем во всех сферах жизни», – поделился представитель Команды Югры, председатель думы автономного округа Борис Хохряков.

В формировании «Карты развития Югры» принимали участие десятки тысяч жителей округа. Все, кто вносил свои предложения и наказы, и отметили, что хотят получить обратную связь о реализации их инициатив – получили ее. В виде отчетных писем на электронную почту или в печатном виде. Также все эти данные можно получить на сайте «Карты развития Югры».

Тем не менее, за плечами еще совсем небольшая дистанция, и впереди еще много работы. «Теперь главное не снижать темп. Благодарю каждого за активное участие. Работаем командно. Вместе. Мы – Команда Югры!» – обратилась к коллегам и землякам Наталья Комарова.