Югорчане взяли кредиты на 35,8 млрд рублей за пять месяцев 2023 года

Жители ХМАО получили кредиты на сумму 35,8 млрд рублей за период с января по май 2023 года. Это на 85,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года (тогда банки выдали кредиты на 19,3 млрд рублей), сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По объему выданных потребкредитов Югра оказалась на 10 месте среди российских субъектов. Лидирует Москва (109,7 млрд руб.), следом идут Санкт-Петербург (70,9 млрд) и Краснодарский край (53,7 млрд). В целом в России за указанный период банки выдали кредиты на сумму 1,55 трлн руб., что на 75,9% больше, чем в прошлом году.

«Объем выданных потребительских кредитов в первые месяцы текущего года серьезно увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Во многом это связано с эффектом низкой базы из-за падения выдачи в марте-апреле прошлого года, после чего ситуация в этом сегменте розничного кредитования стабилизировалась», - пояснил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.